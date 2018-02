Neymar (PSG) : Mannequin entièrement nu avant un match crucial

@NEYMARJR ON THE COVER OF THE 10TH ANNIVERSARY EDITION OF @_MANABOUTTOWNUK! #NEYMAR EN LA PORTADA PARA LA EDICIN DEL DCIMO ANIVERSARIO DE #MANABOUTTOWN! @MarioTestinoPlus @OdileGilbert_Official #DavidBradshaw #MarioTestino Out today via manabouttown.tv

A post shared by MARIO TESTINO (@mariotestino) on Nov 14, 2017 at 2:54am PST