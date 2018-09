Neymar : Sa chérie Bruna Marquezine, nue sous sa robe, en montre trop à Venise

Débutée le 30 août, la 75e Mostra de Venise se poursuit. Dimanche 2 septembre 2018, c'est Jacques Audiard qui foulait le tapis rouge en vue de présenter en compétition officielle le film The Sisters Brothers, un western emmené par un parterre de stars américaines (Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed). Pour autant, ce n'est pas le cinéaste français, qui était aussi soutenu par son compositeur oscarisé Alexandre Desplat, qui a vraiment suscité l'engouement sur le tapis rouge vénitien.

En effet, le red carpet a vu défiler vedette sur vedette et les flashs ont beaucoup crépité, notamment pour Bruna Marquezine. La chérie de Neymar s'offrait sa deuxième sortie au Lido et pour cette soirée de gala, elle avait opté pour une robe argentée Ralph & Russo mettant ses épaules à nues (et un magnifique collier Chopard mis en valeur), mais aussi ses belles jambes. Quoiqu'un peu trop fendue, la tenue de la brunette en a laissé un peu trop entrevoir, sans enlever pour autant une once de glamour au top model brésilien qui nous a offert un moment suspendu dans le temps.

Lors de cette soirée, on a également croisé Madalina Ghenea, Ana Moya Calzado (qui avait opté aussi pour une robe fendue), Stefano Belisari alias Elio et Bianca Balti, Catrinel Marlon, Alessia Fabiani, Raya Abirached, Giulia De Lellis, Alicja Ruchala ou encore les sirènes Jade Mega et Taylor Mega.