Neymar : Sa sécurité compromise en banlieue parisienne, il déménage !

Home sweet home... Pas vraiment pour Neymar. Depuis son arrivée ultramédiatisée au PSG l'été dernier, un feuilleton à rebondissements marqué par une plainte du FC Barcelone pour rupture de contrat, le célèbre attaquant brésilien de 25 ans a d'abord posé ses valises à l'hôtel avant d'emménager dans une gigantesque maison située à Bougival (Yvelines). La bâtisse moderne de cinq étages, dotée d'une pelouse de 5000 m², de terrasses, de puits de lumière ainsi que d'une piscine en sous-sol, avait tout plaire à la nouvelle star parisienne, mais la curiosité poussée de certains l'ont contraint à refaire ses cartons.

Dans son édition du 17 novembre, Le Parisien révèle que Neymar a déménagé trois mois seulement après son installation dans la commune cossue de Bougival qui avait pour avantage de se trouver à une dizaine de kilomètres seulement du Camp des Loges, le centre d'entraînement et de formation du Paris Saint-Germain, à Saint-Germain-en-Laye. Jugé comme un voisin très calme malgré son amour pour la fête, le coéquipier de Kylian Mbappé a malheureusement dû faire face à l'intrusion d'individus à son domicile alors qu'il était pourtant surveillé à chaque heure du jour et de la nuit et qu'un mur de 1,70 mètre en entourait le domaine. Le Parisien rapporte également des pompiers se seraient également montrés trop curieux et "en auraient profité pour observer ce qu'il se passait chez la star du PSG." Le numéro 10 parisien, sa famille et ses amis qui habitent avec lui, résident à présent dans une nouvelle maison "des environs".

Ce déménagement n'est pour faciliter l'acclimatation délicate du joueur brésilien dans la capitale. "Disons que son épanouissement personnel prend plus de temps que son épanouissement sportif", commente-t-on au sein du PSG. La séparation d'avec son fils Davi Lucca y est pour beaucoup. Le garçonnet de 6 ans est resté vivre en Catalogne afin de ne pas être dépaysé.