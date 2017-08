Neymar : Ses tendres mots pour les 6 ans de son adorable fils, Davi Lucca

Neymar n'a que 19 ans lorsqu'il annonce, par surprise, qu'il va prochainement être le papa d'un petit garçon conçu avec une jeune femme de 17 ans, Carolina Dantas. C'est au cours d'une conférence de presse tenue en mai 2011 après la victoire de son club brésilien du Santos FC que le jeune prodige partage l'information extrasportive inattendue. Le bébé naît le 24 août 2011 à l'hôpital de São Paulo et se prénomme Davi Lucca, une venue au monde très vite suivie par la séparation de ses parents. Malgré son jeune âge et sa carrière en pleine ascension, Neymar prend son nouveau rôle de papa très au sérieux. Six ans plus tard, la nouvelle recrue du PSG est toujours aussi complice avec son fils qui a bien grandi. L'attaquant star de 25 ans a célébré l'anniversaire de son adorable petite tête blonde avec un gros gâteau, des cupcakes et des ballons, comme le montre la photo de la grande fête postée sur Instagram.

"Félicitations mon petit garçon, que dieu te bénisse et illumine ton chemin, papa t'aime très fort", commente avec tendresse Neymar, qui porte le même short coloré que son fils.