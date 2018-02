Niall Horan : Amoureux de la jolie Hailee Steinfeld ?

Y a-t-il une romance entre le chanteur irlandais Niall Horan, ex-membre des One Direction, et l'actrice et chanteuse américaine Hailee Steinfeld ? Les deux jeunes artistes ont été vus ensemble à un concert...

Comme le rapporte la presse outre-atlantique, le chanteur de 24 ans et la jeune demoiselle de 21 ans ont été aperçus passant un bon moment ensemble dans les gradins VIP au concert des Backstreet Boys, samedi 17 février, au Axis Theater de l'hôtel-casino Planet Hollywood à Las Vegas. Sur Twitter, un spectateur dans la salle a filmé les deux artistes et a partagé la vidéo dans laquelle on les voit chanter, danser et se montrer tactiles l'un envers l'autre...

Une source a précisé à E! News que Niall Horan semblait toutefois plus intéressé par une relation que amoureuse que Hailee Steinfeld. "Elle ne cherche rien de particulier. Niall est vraiment à fond sur elle mais elle n'est pas certaine de vouloir se lancer dans quelque chose pour le moment. Ils sont amis de longue date et se sentent bien l'un avec l'autre mais il n'y a rien de sérieux pour le moment", a déclaré la source.

L'an dernier, la jeune femme sortait avec Cameron Smoller.