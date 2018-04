Niall Horan et Hailee Steinfeld amoureux : Leur romance enfin confirmée !

Les admiratrices du beau Niall Horan devront se faire une raison : le chanteur de 24 ans n'est plus un coeur à prendre. Selon les informations révélées le 15 avril 2018 par Charlotte Griffiths, chroniqueuse mondaine pour le Daily Mail, l'ex-membre du groupe One Direction est bel et bien en couple avec l'actrice et chanteuse Hailee Steinfeld (21 ans). Après des mois de rumeurs, le jeune homme a "enfin confirmé qu'il sortait avec la star de Pitch Perfect en l'emmenant aux Masters d'Augusta", tournoi de golf organisé en Géorgie du 5 au 8 avril. "Mes espions me disent que Hailee a partagé une maison à Augusta avec Niall et son ami le golfeur Thomas Bjorn durant les quatre jours qu'ont duré l'événement", lit-on.

Pour le moment, aucune photo du couple n'a filtré dans la presse. Mais cette annonce n'est pas surprenante pour ceux qui avaient suivi l'actualité des deux stars. Le 17 février dernier, Niall Horan et Hailee Steinfeld avaient été repérés très proches lors d'un concert des Backstreet Boys à Las Vegas. Une source avait toutefois précisé à l'époque que Niall Horan semblait plus intéressé par une relation amoureuse que Hailee Steinfeld. "Elle ne cherche rien de particulier. Niall est vraiment à fond sur elle mais elle n'est pas certaine de vouloir se lancer dans quelque chose pour le moment. Ils sont amis de longue date et se sentent bien l'un avec l'autre mais il n'y a rien de sérieux pour le moment", avait déclaré un informateur au site E! News.

En janvier, celle qui avait été nommée en 2011 aux Oscars (catégorie meilleure actrice dans un second rôle) pour sa performance dans True Grit avait déjà tenté d'éluder les questions liées à sa vie privée après avoir été interrogée au sujet de Niall Horan. "Je suis très chanceuse d'avoir des fans qui se soucient de moi et qui savent ce que je fais chaque seconde de chaque jour, mais je pense aussi qu'il est parfois difficile pour les gens de comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser dans la vie privée d'une personne", avait-elle déclaré à Us Weekly.