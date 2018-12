Niall Horan s'est-il séparé d'Hailee Steinfeld ? Ce détail qui en dit long...

Alors qu'on le pensait heureux en couple avec la belle Hailee Steinfeld, Niall Horan semblerait avoir tourné la page. Selon la presse anglaise, le chanteur n'a plus été vu avec l'actrice et chanteuse depuis un bon moment et un détail en particulier a retenu l'attention des observateurs...

