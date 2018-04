Nicholas Hoult : L'ex de Jennifer Lawrence, papa pour la première fois !

Nicholas Hoult est donc devenu papa pour la première fois, comme le dévoile le magazine People. L'acteur britannique est en couple avec le mannequin Bryana Holly, qu'il a rencontré au début de l'année 2017. La demoiselle est âgée de seulement 24 ans.

L'acteur, notamment vu au cinéma dans Warm Bodies, X-Men : Apocalypse ou No Way Out, et sa jolie chérie ont accueilli leur premier enfant mardi 17 avril 2018, affirme une source proche citée par People. Toutefois, on ne connait pas encore les détails autour de cette naissance inattendue puisque le représentant de Nicholas Hoult n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. "Ils ont gardé cette information sous les radars mais ils sont heureux et enthousiastes", a toutefois ajouté la source indiscrète.



Avant de trouver l'amour avec Bryana Holly, mannequin notamment vue dans les pages de Maxim ou Playboy, Nicholas Hoult a longtemps fréquenté l'actrice Jennifer Lawrence. Quant à sa chérie, elle a été en couple avec Ashton Irwin et Brody Jenner.

