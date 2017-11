Nick Carter accusé de viol : Le Backstreet Boy réagit

Face à la gravité des accusations proférées à son encontre et à l'ampleur du scandale déclenché, il y avait fort à parier que Nick Carter ne resterait pas longtemps silencieux. Le chanteur américain de 37 ans, membre du célèbre groupe pop Backstreet Boys, est cité dans une affaire d'agression sexuelle. Melissa Schuman, ancienne chanteuse du groupe Dream, assure que Nick Carter l'aurait violée en 2002 dans un appartement de Santa Monica alors qu'elle avait 18 ans.

Dans un long témoignage mis en ligne, l'artiste américaine aujourd'hui âgée de 33 ans relate tous les détails de cette soirée, comment Nick Carter l'aurait forcée à lui faire une fellation et aurait été encore plus loin par la suite alors que cette dernière était vierge. Un engagement spirituel dont elle lui aurait fait part sans que le chanteur en tienne compte.

A présent marié (depuis 2014 à Lauren Kitt) et papa d'un petit garçon prénommé Odin (né en avril 2016), Nick Carter a démenti ces accusations de viol via un communiqué transmis à TMZ le 22 novembre. "Je suis choqué et attristé par ces accusations. Melissa ne les a jamais exprimées quand elle était avec moi ni à n'importe quel autre moment. Tout ce que nous avons fait a toujours été consenti. Je l'ai toujours respectée personnellement et professionnellement", se défend le chanteur de 37 ans.

Dans son témoignage détaillé, Melissa Schuman assure pouvoir certifier la véracité de ses propos. "J'ai pléthore de gens qui peuvent attester que j'ai partagé de vive voix mon expérience", dit-elle dans son récit. La jeune femme y explique également les raisons qui l'ont poussée à briser le silence : une autre accusation de viol a été lancée, avant la sienne, à l'encontre de Nick Carter par une fan. Le chanteur, qui se produira en début d'année prochaine à Las Vegas avec les Backstreet Boys, ne l'évoque pourtant pas dans son communiqué.