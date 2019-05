Nick Carter (Backstreet Boys) bientôt de nouveau papa !

Le beau gosse Nick Carter attend un heureux événement avec sa chérie Lauren Kitt Carter. Déjà parents d'un petit garçon Odin de 3 ans, la famille se réjouit de bientôt accueillir un nouvel enfant. Sur son compte Instagram, le chanteur de 39 ans confirme à tous ses fans que la grossesse de sa femme Lauren se passe à merveille. On y découvre la famille au complet dans un cadre bucolique, Odin embrassant tendrement le ventre de sa mère. Très proche de son fils Odin, Nick Carter déclarait à son sujet : "Il n'est qu'un joyau de joie qui me fait fondre et me donne le but et la raison de rester en bonne santé, de rester motivé et ainsi de suite. C'est vraiment une bonne chose pour moi dans ma vie."

Pour accompagner cette publication, Nick remercie sa bonne étoile de lui offrir la chance d'être à nouveau père :"Merci mon Dieu de nous avoir offert le plus beau cadeau que nous puissions jamais demander."