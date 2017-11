Nick Carter face à de lourdes accusations de viol : L'effroyable témoignage

Depuis le déclenchement du scandale Harvey Weinstein, les langues se délient, les victimes d'agressions sexuelles osant partager leurs expériences, même les plus terribles. Nick Carter se retrouve à son tour plongé dans un scandale.

Le membre du célèbre groupe pop Backstreet Boys est accusé par la chanteuse Melissa Schuman, 33 ans, de l'avoir violée alors qu'elle n'avait que 18 ans. Cette dernière a choisi de tout déballer dans un long témoignage publié en ligne intitulé "Melissa explique tout".

Melissa Schuman affirme en préambule qu'elle a tenté de dénoncer l'agression sexuelle dont elle a été victime mais qu'elle a très rapidement compris qu'elle n'avait pas l'argent ni la notoriété suffisante pour affronter un personnage aussi populaire que Nick Carter. Impossible de trouver un avocat assez puissant pour se dresser devant le Backstreet Boy en pleine gloire.

La chanteuse raconte ensuite son premier contact avec Nick Carter, dont elle ne cite pas le nom, alors qu'elle tournait le clip This Is Me Remix avec son groupe Dream. Les deux artistes s'entretiennent brièvement au téléphone après que Melissa Schuman a été informée par son label que Nick Carter craque pour elle. "Il était très poli et la conversation a été rapide", se souvient-elle. Mais leur échange ne va pas plus loin.

Quelques années plus tard, leurs chemins se recroisent à l'occasion d'un projet télé. Melissa Schuman est alors célibataire. "Je n'étais plus engagée dans une relation et j'étais célibataire", commente-t-elle, une liberté amoureuse qui l'a poussée à se rapprocher de Nick Carter. Ce dernier, alors âgé de 22 ans, lui demande s'il elle veut se joindre à lui et des amis pour une soirée organisée dans un appartement de Santa Monica. Elle accepte et convie sa colocataire.

J'étais vierge

Nick Carter lui propose ensuite de venir à son bureau écouter des nouveaux morceaux sur lesquels il travaille, Melissa Schuman accepte également de le suivre. La session d'écoute tourne vite en échanges de baisers. "Il savait que j'étais vierge et que j'étais tenue à mes valeurs conservatrices chrétiennes", explique-t-elle. Un engagement spirituel qui n'est pas un tabou puisque la chanteuse l'évoque à l'époque ouvertement. Nick Carter veut pourtant aller bien plus loin et entraîne la jeune femme dans la salle de bain située à côté de son bureau. Le chanteur se montre entreprenant, déboutonne son pantalon contre la volonté de sa partenaire : "Il n'écoutait pas, il s'en fichait." "Il a enlevé mon pantalon et a commencé à faire du sexe oral sur moi", détaille la victime. Quelqu'un frappe alors à la porte de la salle de bain, il l'entraîne dans une autre pièce, retire son pantalon et lui demande une fellation. Ce que Melissa Schuman refuse. "Je l'ai fait pour toi, il est juste normal que tu me le fasses aussi", lui lance Nick Carter. Face à l'impatience et l'énervement du chanteur, la jeune femme finit par céder, mais cet acte ne suffit pas à le contenter.

Nick Carter l'entraîne alors dans la chambre à coucher... "Il m'a jetée sur le lit et est monté sur moi. Encore, je lui ai dit que j'étais vierge et que je ne voulais pas avoir de relation sexuelle. Je lui ai dit que je me réservais pour mon futur mari. Je lui ai dit encore et encore. Il a murmuré à mon oreille pour me persuader : 'Je pourrais être ton mari'", relate la chanteuse. Puis je l'ai senti mettre quelque chose en moi. Je lui ai demandé ce que c'était et il a murmuré une fois de plus dans mon oreille : 'C'est tout bébé.'" Sa colocataire finit alors par la rejoindre dans la chambre du drame.

À ce moment de son effroyable récit, Melissa Schuman n'a toujours pas révélé l'identité de Nick Carter...

Ils enregistrent un duo... Et puis plus rien

Peu après son agression, la chanteuse reçoit plusieurs appels de Nick Carter qui se montre insistant. Elle ne répond pas et espère ne plus avoir à faire à lui. Jusqu'à qu'elle signe avec le manager de celui-ci, Kenneth Crear, en qui elle voit l'élément clé qui pourrait permettre à sa carrière de décoller. La jeune femme pleine d'espoir ne découvre qu'après que les deux hommes sont très étroitement liés, comme deux membres d'une même famille.

Melissa Schuman enregistre plusieurs chansons en studio, dont un duo avec Nick Carter. Chacun réalise sa partie de son côté. L'épisode du viol n'est jamais évoqué. Le duo se produit une fois sur scène, échange quelques banalités en coulisses et puis plus de nouvelles. C'est à ce chapitre de son récit que Melissa Schuman lâche enfin le nom de Nick Carter, en gras dans le corps du texte. Kenneth Crear ne donne pas suite à leur collaboration. La carrière potentiellement prometteuse s'arrête là. Effondrée, Melissa Schuman décide alors de révéler à son entourage qu'elle a été violée. "J'ai pléthore de gens qui peuvent attester que j'ai partagé de vive voix mon expérience", certifie-t-elle.

Si la jeune femme sort aujourd'hui du silence, c'est après une première accusation de viol lancée à l'encontre de Nick Carter par une fan, relayée par RadarOnline.

Âgé de 37 ans, le chanteur des Backstreet Boys n'a pas encore réagi. Marié depuis 2014 à Lauren Kitt, il est le papa d'un petit garçon prénommé Odin, avec qui il posait le 20 novembre dernier sur Twitter.