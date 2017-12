Nick Cassavetes (N'oublie jamais) : Sa fille de 13 ans a disparu...

Ce Noël 2017 n'aura pas été une partie de plaisir pour tout le monde. Demandez plutôt à Nick Cassavetes, fils de Gena Rowlands et de l'immense John Cassavetes, également réalisateur du film culte N'oublie jamais. Selon TMZ, Barbarella, sa fille de 13 ans, a disparu, mais le metteur en scène américain croit savoir qu'il s'agit d'un plan machiavélique de son ex-femme, Heather Wahlquist. C'est en tout cas ce qu'il a confié ouvertement au site people.

"Ma fille de 13 ans Barbarella Cassavetes a disparu, sa mère a de manière répétée ignoré et désobéi aux ordres et modalités de la cour. Heather Wahlquist est en fuite, refusant de me laisser voir Barbie, ignorant les rendez-vous obligatoires devant le juge et se dérobant à la loi", raconte le réalisateur de 58 ans. Il poursuit : "Nous pensons que sa famille, sa grand-mère Linda Massad et sa grand-tante Jeanette Massad Anderson ont aidé à la cacher. Je ne sais pas si elle va bien ou pas et je suis extrêmement inquiet pour son bien-être."

Devant cette situation, Nick Cassavetes a bien évidemment porté plainte, arguant que son ex-femme a violé l'arrangement encadrant la garde de Barbie.

Cassavetes s'était marié avec Heather Wahlquist après avoir divorcé de sa première épouse, Isabelle Rafalovich. Pour l'anecdote, Wahlquist a fait plusieurs apparitions dans les films de son mari, jouant notamment la meilleure amie d'Allie Hamilton (Rachel McAdams) dans N'oublie jamais, l'un des plus célèbres films romantiques d'Hollywood. On doit également à Nick Cassavetes des longs métrages tels que Alpha Dog, Ma vie pour la tienne ou plus récemment Triple Alliance, une comédie romantique avec Cameron Diaz, Leslie Mann et Kate Upton où il est question d'infidélité et de vengeance...