Nick Jonas : Le beau gosse est en couple avec Georgia Fowler

Nick Jonas et Georgia Fowler sortent ensemble, confirme le site Us Weekly. L'acteur et chanteur américain de 25 ans a été vue en compagnie de sa belle, du même âge, lors de la soirée donnée par son frère Joe Jonas pour ses fiançailles.

Samedi 4 novembre 2017, Joe Jonas et sa chérie Sophie Turner donnaient une réception au restaurant Mamo à New York, en présence de leur famille et de leurs amis. Parmi les convives, il y avait bien évidemment Nick Jonas, lequel est venu accompagné de sa nouvelle petite amie, le mannequin Georgia Fowler. Selon Us Weekly, les amoureux ont été vus "se câlinant dans un coin". Arrivés séparément à la soirée, ils sont toutefois repartis ensemble, montant à bord d'un énorme van.

Avant de sortir avec le beau gosse, ex-membre du groupe Jonas Brothers, la jolie Georgia Fowler aurait notamment fréquenté un autre chanteur, Harry Styles.

Thomas Montet