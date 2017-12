Nick Jonas : Son amour pour les margaritas, sa peur de l'avion, Jumanji...

Il y a dix ans, Nick Jonas était sur scène aux côtés de ses deux frères, Joe et Kevin, avec qui il formait le groupe Jonas Brothers. Aujourd'hui, il est acteur et joue les héros dans la réadaptation du film culte Jumanji aux côtés de Dwayne Johnson, et nous l'avons rencontré !

Au micro de Purepeople, le charmant Américain de 25 ans a longuement évoqué Jumanji, un film avec le regretté Robin Williams, qu'il avait regardé pour la première fois, enfant, avec son papa. "Je me souviens d'être allé dans un video store avec mon père qui l'a loué et de l'avoir regardé plusieurs fois, y compris quand il repassait à la télé. J'ai dû le voir une dizaine de fois", raconte-t-il. Mais aujourd'hui, c'est dans une version moderne et nettement différente du film originel qu'il joue. "Quand ils m'ont approché, j'étais curieux de voir quel angle, quelle nouvelle approche ils avaient choisis... Quand j'ai lu le script, j'ai été époustouflé. Ils ont fait un boulot génial, c'est une nouvelle grande aventure pour le public."

Et s'il a eu peur des critiques de fans qui ne voulaient pas qu'on touche au cultissime film de leur enfance, il a réussi à passer outre : "Il y aura toujours des gens qui aiment tellement les versions d'origine qu'ils ont peur d'être déçus par les nouvelles. Mais je crois que c'est plus spécifique aux reboots ou aux remakes. Mais avec ce film, c'est un nouveau Jumanji, avec sa propre histoire, sa propre aventure, et ceux qui ont aimé le premier long métrage en retrouveront des morceaux dans le nouveau. Vous allez voir quatre acteurs adultes jouer des ados pour la première fois, c'est un twist sympa qui donne de la vie au film et à ses thèmes, c'est inventif et cela rend le truc vraiment spécial."

Dans Jumanji, Nick Jonas incarne un personnage coincé dans le jeu et qui va trouver sur son chemin le quatuor composé par Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan. L'occasion de se confier, dans la vidéo ci-dessous, sur ses points communs avec son personnage – notamment la peur de l'avion mais aussi son goût prononcé pour les margaritas –, l'acteur le plus cool du casting mais aussi sur un drôle de don qu'il aimerait avoir...

Jumanji : Bienvenue dans la jungle, en salles dès le mercredi 20 décembre.