Nick Jonas : Tombeur, il a déjà remplacé sa belle Australienne !

Repéré en train d'embrasser une très jolie demoiselle en Australie, le mois dernier, Nick Jonas a le coeur et l'esprit déjà ailleurs... Comme le rapporte Us Weekly, l'ex-membre des Jonas Brothers, âgé de 25 ans, serait tombé amoureux d'une actrice.

C'est la belle actrice arménienne Angela Sarafyan (34 ans), qui incarne le personnage de Clementine Pennyfeather dans la série Westworld sur HBO, qui fait désormais battre le coeur de Nick Jonas. Si on le pensait épris d'Annalisa Azaredo, avec laquelle on pouvait le voir échanger de langoureux baisers lors de ses vacances en Australie en février, il ne s'agirait en réalité que d'un flirt... "Il aime les femmes plus âgées. Il est clairement à fond sur Angela", a déclaré une source à Us Weekly. La même source affirme cependant que les deux stars, qui se fréquentent depuis très peu de temps, ne sont pas dans une relation d'exclusivité...

Nick Jonas, à qui l'on doit les tubes Find You et Chains, est auparavant sorti avec Kate Hudson, Georgia Fowler, la sublime Olivia Culpo et, quelques années plus tôt, avec Miley Cyrus. Le chanteur et acteur, qui joue notamment dans la série Kingdom, est depuis longtemps la cible de rumeurs concernant sa sexualité... S'il avait laissé penser qu'il a avait déjà eu une expérience homosexuelle, il ne s'est jamais défini comme gay.

Thomas Montet