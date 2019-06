Nicki Minaj : Bientôt mariée au criminel Kenneth Perry

"Je crois que j'ai ce que je cherchais, rien que du bonheur. Il était difficile d'arriver dans une relation aussi épanouissante. Maintenant que je suis là, je n'ai pas envie de compromettre cela pour qui que ce soit." Nicki Minaj est bien décidée à se marier avec son chéri Kenneth Perry. Le 21 juin 2019, elle annonçait au micro de l'émission Queen Radio : "Nous avons obtenu notre licence de mariage." Première étape avant leur mariage, la rappeuse américaine semble très amoureuse de celui qu'elle surnomme "Ken".

"I'm Barbie, this is Ken"

Le même jour, le nouveau clip de Nicki Minaj Megatron est sorti sur Youtube. Dans ce clip, c'est Kenneth Perry (son futur mari) qui est la star. Ancien criminel, Kenneth Perry a été jugé coupable de viol en avril 1995. Quelques années plus tard, il avait également été jugé coupable d'homicide involontaire dans une autre affaire et avait purgé 7 ans de prison.

Mais Nicki Minaj n'en a rien à faire et est convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Elle connaît d'ailleurs Kenneth depuis longtemps, bien avant de devenir célèbre. Elle expliquait sur son compte Twitter : "C'est la version homme de ma meilleure amie. On est comme ça l'un avec l'autre depuis qu'on est gamins dans la cité. Ils me connaissent depuis que je suis petite, alors ils me comprennent de façon différente, je crois. Lui et TT (sa meilleure amie) se détestaient quand on était jeunes MDR."

Nicki rappelle aussi avoir rencontré Kenneth "avant la célébrité et la fortune". Pour lui prouver son amour, son futur mari a fait tatouer son nom sur son cou. "Barbie" comme elle aime se faire surnommer, semble avoir trouvé son "Ken". Nicki Minaj a d'ailleurs posté une photo d'elle et son chéri avec pour légende : "I'm Barbie, this is Ken".