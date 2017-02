Nicki Minaj cambriolée : Maison vandalisée, bijoux volés... Et note très salée !

Semaine compliquée pour Nicki Minaj. Comme le rapporte le site TMZ, la chanteuse de 34 ans a en effet été victime d'un gros cambriolage survenu dans sa luxueuse propriété de Los Angeles. Les faits se sont déroulés en début de semaine, lorsque la star américaine était en déplacement "à l'extérieur de la ville". Ce sont les proches collaborateurs de la jeune femme, l'équipe qui travaille au quotidien avec elle, qui ont alerté les autorités en découvrant les lieux saccagés.

Au total, "environ" 200 000 dollars de biens ont été dérobés par le ou les malfaiteurs. Dans son inventaire, celle qui a récemment mis fin à son embrouille avec Drake compte notamment le vol d'une "tonne de bijoux". Selon une source policière, l'immense villa de Nicki Minaj a été "totalement détruite de l'intérieur" et les différentes entrées de la maison ont été "clairement forcées". Les responsables de cette effraction s'en sont donné à coeur joie en retournant et en détruisant les nombreux meubles, "comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose de précis".

Toujours selon TMZ, ce casse a tout d'un coup "personnel". Plusieurs objets ont été vandalisés, comme des tableaux, des bouteilles de parfum ou même les vêtements de Nicki Minaj, que les voleurs ont pris plaisir à cisailler. Pas glop !

Pour couronner le tout, l'ex-fiancée du rappeur Meek Mill n'avait aucun système de sécurité ou de vidéosurveillance mis en place. Très "énervée", Nicki Minaj aurait toutefois "appris sa leçon" et est désormais déterminée à faire le nécessaire afin qu'une telle mésaventure ne se reproduise plus. Outre l'installation de plusieurs caméras à travers la maison, elle aurait également décidé d'embaucher des agents de sécurité qui monteraient la garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, "qu'elle soit présente ou non". Avec de telles dispositions, la note sera donc toujours aussi salée mais plus vraiment pour les mêmes raisons...