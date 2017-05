Nicki Minaj : Nue sous un harnais, une tenue ultrasexy !

Ces clichés ont été pris dans les coulisses du tournage du clip de la chanson Regret in Your Tears, et publiés ce lundi 22 mai. Nicki Minaj y apparaît uniquement vêtue d'un harnais en corde, une tenue enfilée avec l'aide indispensable de stylistes présents. Ses jolies courbes et son irrésistible regard ont eu raison des plus de 80 millions d'abonnés de la rappeuse sur Instagram, auteurs d'une avalanche de like et de commentaires exprimant leur admiration.

Récemment vue à Paris pour la Fashion Week, Londres (où elle a tourné une partie du clip de son single No Frauds) puis New York, Nicki Minaj a passé son week-end à Las Vegas et participé aux Billboard Music Awards 2017.

Goûtera-t-elle à la ferveur du Festival de Cannes, où s'enchaînent les grands rendez-vous mondains, en y posant ses valises ? Réponse dans les jours ou les heures à venir !