Nicki Minaj : Elle annule un concert par solidarité à la communauté LGBTQ

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Nicki Minaj a consulté les siens avant un concert en Arabie Saoudite. La rappeuse a finalement annulé l'événement, une décision motivée par la culture conservatrice du pays et son rapport à la communauté LGBT...

Nicki Minaj était attendue dans la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite, le vendredi 18 juillet 2019. Elle devait se produire au festival Jeddah World Fest, un show qui avait suscité son lot de controverses dès l'annonce de sa participation, le 2 juillet dernier. Nicki a finalement annulé sa venue et expliqué les raisons de cette décision dans un communiqué.

"Bien que je ne veille rien d'autre que de me produire en spectacle pour les fans d'Arabie Saoudite, après m'être renseignée sur les problèmes, je crois qu'il est important de manifester clairement mon soutien aux femmes, à la communauté LGBTQ et à la liberté d'expression", écrit la rappeuse de 36 ans et fiancée de Kenneth Perry.

Avant la publication de ce communiqué, Nicki avait interrogé ses followers sur Twitter et Instagram : "Est-ce qu'une personne ouvertement homosexuelle pourrait aller à ce concert sans se faire arrêter ?", et "Est-il vrai que les gays en Arabie Saoudite peuvent se faire exécutés, castrés, frappés et fouettés ?"