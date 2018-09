Nicki Minaj et Lewis Hamilton en couple ? Virée romantique dans le désert...

Comme le souligne TMZ, ces photos ont été prises il y a plusieurs jours, la grande rivale de Cardi B se trouvant actuellement au Brésil. Les premières rumeurs de romance avaient surgi il y a quelques jours lors de la Fashion Week de New York. Réunis lors d'un défilé, les tourtereaux avaient attiré l'oeil des médias et de certains témoins qui avaient relevé une complicité tactile. Le 10 septembre, le duo avait ensuite été aperçu dans un restaurant de la Grosse Pomme pour un dîner intime. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs s'emballent...