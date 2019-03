Nicki Minaj plante ses fans à Bordeaux et profite de la fête foraine en couple

Après trois heures d'attente, quelque 7000 fans de Nicki Minaj sont rentrés chez eux bredouilles. Ce samedi soir, la chanteuse américaine devait se produire sur la scène de l'Arkéa Arena de Bordeaux. Le concert a finalement été annulé en fin de soirée, tandis que la star a été aperçue à la fête foraine avec son petit ami...

"Les gars, ce n'est pas dans mon intérêt de ne pas me produire, perdre de l'argent et agacer mes fans, a-t-elle expliqué dans une vidéo publiée sur son compte Instagram ce dimanche. J'adore jouer pour mes fans. Je suis encore plus excitée que vous avant le concert (...). Tous les artistes rencontrent des difficultés techniques et doivent annuler des concerts. Les gars, je veux vous dire que je vous aime beaucoup et j'espère vraiment pouvoir bientôt me rattraper."