Nicki Minaj séparée de son chéri Meek Mill : "Je l'ai échappé belle..."

L'année 2016 n'aura pas été de tout repos pour la sulfureuse Nicki Minaj. Alors que son grand frère attend son jugement pour viol aggravé sur mineure, elle vient de perdre son plus précieux soutien : son petit ami le rappeur Meek Mill. Il semblerait que la rappeuse de 34 ans et l'interprète de Monster, en couple depuis deux ans, se soient séparés le mois dernier.

Tout a commencé sur sa page Instagram où elle a publié un message explicite : "Dieu merci je l'ai échappé belle. J'ai tourné la page. Bébé, fais bien attention. J'étais la meilleure chose qui te soit arrivée", a-t-elle écrit en légende d'une photo de ses nouvelles sandales Chanel. Visiblement, il y avait déjà de l'eau dans le gaz entre les deux chanteurs qui n'ont pas célébré les fêtes de fin d'année ensemble. Selon les informations du site TMZ, ils se sont tous les deux produits à différents endroits de Miami, le soir du 31. L'interprète d'Anaconda a remplacé Jennifer Lopez au club E11even, où elle est restée faire la fête ensuite, tandis que le rappeur de 29 ans s'est produit au Dream Nightclub, où il a lui aussi passé la soirée.

Les deux établissements n'étant pas si éloignés que ça loin de l'autre, leur idylle semble désormais relever du passé. D'autant plus que si la performance de Nicki a commencé un peu avant minuit, Meek n'est monté sur scène qu'aux alentours de 2h40 du matin, ce qui lui laissait largement le temps de passer la voir avant. En outre, le rappeur a continué à faire la fête toute la semaine sans sa chérie, avec qui il n'a pas fêté Noël non plus.

Si l'on ignore les raisons de leur rupture, le magazine Us Weekly rappelle le rappeur a été assigné à résidence en octobre dernier, après avoir violé sa probation pour trafic de drogue et possession illégale d'armes à feu. Il a été condamné à quelques heures de travaux d'intérêt général ainsi qu'au port d'un bracelet électronique, et malgré cela, il aurait trouvé le moyen de fricoter avec une autre femme. Le site Bossip affirme que Meek Mill aurait trompé la plantureuse et célèbre bimbo avec une certaine Sonye, originaire de Philadelphie. On comprend que Nicki Minaj ait préféré jeter l'éponge.