Nicki Minaj : Son clip tourné à Londres avant l'attentat fait polémique

Le 22 mars 2017, Briton Khalid Masood a renversé plusieurs piétons, fait une cinquantaine de blessés et trois morts. Il s'est ensuite rendu à pied au New Palace Yard, cour située près du palais de Westminster, où il a poignardé et tué un agent de police. Keith Palmer avait 48 ans.

Plusieurs hommages ont été rendus à la suite de ce drame. Les princes William et Harry, ainsi que l'épouse du duc de Cambridge, Kate Middleton, ont assisté le 6 avril à une messe de recueil en l'abbaye de Westminster.

De nombreux fans de Nicki Minaj ont jugé irresponsable d'inclure la partie filmée à Westminster dans le clip de No Frauds. L'artiste n'a pas encore réagi à cette controverse, la deuxième liée à un clip, après celle de la symbolique nazie reprise dans Only (feat. Chris Brown, Drake et Lil Wayne).

En attendant un éventuel commentaire, Nicki Minaj a déjà annoncé la publication imminente d'un nouveau clip, réalisé par les photographes Mert Alas et Marcus Piggott. La vidéo de Regret in Your Tears enflammera la toile.