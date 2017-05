Nicky Hayden est mort à 35 ans : le Kid du Kentucky a succombé à ses blessures

Les fans de sports mécaniques retenaient leur souffle depuis plusieurs jours, hélas Nicky Hayden a rendu son dernier ce lundi 22 mai 2017 : admis dans un état critique à l'hôpital de Cesena (Italie) mercredi après avoir été percuté par une voiture alors qu'il circulait à vélo, le champion du monde MotoGP américain âgé de 35 ans est mort dans la soirée des suites de ses blessures.

"L'équipe médicale a constaté le décès du patient Nicholas Patrick Hayden, hospitalisé depuis le mercredi 17 mai au département de réanimation de l'hôpital Bufalini de Cesena à la suite de traumatismes multiples", indique un communiqué de l'établissement, relayé par l'AFP. Sa fiancée Jackie ainsi que son frère Tommy et leur mère Rose étaient à son chevet depuis l'accident, a précisé l'équipe Honda de Superbike, au sein de laquelle le "Kid du Kentucky", qui avait réalisé son rêve d'enfant en étant couronné champion du monde en 2006 trois ans après ses débuts en MotoGP, évoluait depuis deux ans.

"Au nom de toute la famille Hayden et de Jackie, a réagi par voie de communiqué le frère du défunt, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont adressé des messages de soutien, cela nous a été d'un grand réconfort de savoir que Nicky a eu une influence positive sur la vie de tant de gens. Bien que ce soit évidemment un moment de tristesse, nous aimerions que tout le monde se souvienne de Nicky lorsqu'il était le plus heureux : sur une moto. Enfant, il rêvait de devenir pilote professionnel, et il a non seulement réussi mais il a aussi atteint le sommet de sa discipline en devenant champion du monde. Nous sommes très fiers. Outre ces souvenirs "publics", nous avons aussi en mémoire des moments heureux avec Nicky à la maison dans le Kentucky, au coeur de notre famille. Il va terriblement nous manquer."

Endeuillée, l'écurie Honda Superbike souligne combien le champion américain était apprécié du public pour "sa gentillesse, sa décontraction et cet immense sourire qu'il emportait partout", en plus de son professionnalisme et de sa combativité.

L'accident de Nicky Hayden, qui aurait été percuté après avoir grillé un stop, a encore un peu plus attisé le douloureux débat concernant la sécurité des cyclistes sur la route, alors que les incidents et accidents dramatiques entre véhicules et cyclistes se multiplient : le 22 avril, en Italie déjà, le champion Michele Scarponi, ancien vainqueur du Giro tout juste rentré du Tour des Alpes, avait été tué dans une collision avec une camionnette au cours d'une sortie d'entraînement près de chez lui, dans la province d'Ancône. Un mois plus tard jour pour jour, la mort de Nicky Hayden vient alourdir le bilan...