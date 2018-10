Nicky Hilton : Déguisée en Paris Hilton pour Halloween !

Cette année encore, Halloween a suscité l'enthousiasme des stars ! Beaucoup d'entre elles se sont glissées dans la peau d'autres célébrités ou de personnages cultes. Nicky Hilton a trouvé l'inspiration de son costume chez sa grande soeur, Paris...

Paris Hilton est une icône mode des années 2000 ! Elle consolide son statut grâce à sa petite soeur Nicky, avec qui elle a assisté vendredi 26 octobre à la soirée d'Halloween de la marque de tequila Casamigos, animée par Rande Gerber, son épouse Cindy Crawford et leurs deux enfants Kaia et Presley (17 et 19 ans).

Pour l'occasion, Nicky portait une robe courte scintillante, un look inspiré de celui de Paris Hilton lors de son 21e anniversaire à Londres.

Paris a validé le costume de sa petite soeur sur Instagram. Elle a écrit en légende d'une photo animée de Nicky : "C'est sexy. (...) J'adore"