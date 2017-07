Nicky Hilton enceinte : Un deuxième bébé en route avec James Rothschild

À bientôt 34 ans, Nicky Hilton s'apprête à agrandir la famille. Selon les informations du Daily Mail, l'épouse de James Rothschild (32 ans) attend actuellement leur second enfant. L'héritière, célèbre soeur cadette de Paris Hilton, serait enceinte d'un "peu plus de trois mois" et aurait officialisé l'heureux événement le week-end dernier (samedi 1er juillet) lors d'une fête célébrant le double anniversaire du prince Pavlos de Grèce (50 ans) et de sa fille aînée la princesse Olympia de Grèce (21 ans) dans leur manoir anglais situé dans les Cotswolds (Sud-Ouest de l'Angleterre).

Un proche du couple Hilton-Rothschild a confirmé la grossesse de la star américaine, assurant que le duo était ravi de donner un petit frère ou une petite soeur à sa fille Lily Grace Victoria. "C'est le premier anniversaire de Lily le 8 juillet donc ils sont très excités. Ils ont toujours voulu lui donner un frère ou une soeur qui soit proche d'elle en âge, comme c'est le cas pour eux dans leurs propres fratries", a-t-on confié. L'indiscret a ajouté que les futurs parents "adoreraient avoir un garçon mais seront évidemment très heureux dans tous les cas".

Rencontrés en 2011 lors du mariage de Petra Ecclestone et James Stunt (aujourd'hui en instance de divorce), les jeunes parents s'étaient mariés lors d'un luxueuse cérémonie célébrée à Kensington Palace, à Londres, en juillet 2015. En octobre de cette même année, Nicky Hilton s'était confiée auprès du site E! News pour s'épancher sur son bonheur. "Je recommande fortement le mariage. Si vous trouvez la bonne personne, absolument. C'est tellement amusant", avait-elle déclaré.