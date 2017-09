Nicky Hilton enceinte : Une future maman fleurie pour son rencard amoureux

Enceinte de son deuxième enfant, Nicky Hilton profite de tout son temps libre pour se ressourcer en famille et préparer l'arrivée de bébé, lorsqu'elle n'est pas en train d'écumer les rues de Manhattan pour participer à différents événements mondains.

Après avoir assisté il y a deux semaines environ aux défilés de la Fashion Week de New York au bras de sa soeur aînée Paris, l'héritière de 33 ans a de nouveau été repérée par les photographes lors d'une soirée en tête à tête avec son mari James Rothschild. Samedi 23 septembre, c'est dans le quartier chic et branché de Soho que le couple a été brièvement aperçu après avoir quitté le bar lounge Socialista.

Vêtue d'une tenue fleurie et colorée, Nicky Hilton avait opté pour le confort, chaussée d'une paire de sandales plates. La star américaine était talonnée de près par son époux, lui-même très décontracté dans un pantalon noir, un T-shirt gris et une paire de baskets.

Les tourtereaux, qui se sont rencontrés en 2011 lors du mariage de Petra Ecclestone et James Stunt (aujourd'hui en instance de divorce), s'étaient mariés à Londres en juillet 2015. Ils sont déjà les parents d'une petite fille prénommée Lily (1 an). La seconde grossesse de Nicky Hiton avait été officialisée début juillet après l'apparition remarquée de la jeune femme au double anniversaire du prince Pavlos de Grèce (50 ans) et de sa fille aînée la princesse Olympia de Grèce (21 ans). Lors de cet événement célébré dans les Cotswolds (Sud-Ouest de l'Angleterre), la future maman avait dévoilé un discret début de baby bump et commencé à annoncer l'heureux événement à ses proches.