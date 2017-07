Nicky Larson au cinéma : Le héros culte du Club Dorothée incarné par...

Réalisateur à succès de la saga Babysitting et plus récemment d'Alibi.com, Philippe Lacheau n'est pas peu enthousiaste de se lancer dans l'aventure Nicky Larson dont le tournage est prévu l'an prochain pour une sortie prévue le 6 février 2019. Bien évidemment, se pose la question du casting et Allociné a contacté le metteur en scène et acteur pour en savoir plus : "Ce dernier nous a révélé en exclusivité qu'il tiendrait lui-même le rôle-titre du film, 'en brun avec les yeux noirs et des muscles en plus'," lit-on sur le site spécialisé en cinéma.

Quant au décor, ce ne sera pas celui du Japon car les créateurs se conservent les droits de la licence au cas où ils projetteraient une adaptation dans leur pays. Une précédente version live et très librement inspirée du manga a déjà vu le jour en 1993 avec Jackie Chan dans le premier rôle.