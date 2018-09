Nicky Larson : La bande-annonce à peine dévoilée, les internautes divisés

Ce 25 septembre 2018, le réalisateur et comédien Philippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com) a dévoilé la bande-annonce de son prochain film, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Une comédie dans laquelle il interprète le détective sensible à gent féminine aux côtés d'Élodie Fontan (dans la peau de Laura Marconi), Jérôme Le Banner et Tarek Boudali. Un avant-goût qui est loin d'avoir fait l'unanimité parmi les internautes, les fans du manga City Hunter et du dessin animé Nicky Larson (diffusé dans le club Dorothée dans les années 1990), reprochant au Français d'avoir pris trop de liberté dans son adaptation.