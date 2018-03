Nico Tortorella : Le beau gosse de Younger marié, dans une tenue très spéciale

Se retrouver enfermer dans une case, très peu pour lui. Son mariage est à l'image de sa représentation de la vie amoureuse, libre et non conformiste. Engagé depuis onze ans dans une relation non exclusive avec Bethany Meyers, Nico Tortorella s'est marié "pour de vrai" avec sa compagne de longue date le 9 mars dernier à New York. Le charmant acteur américain de 29 ans actuellement au casting de la série Younger a dévoilé plusieurs photos du grand jour sur sa page Instagram, une cérémonie atypique imaginée comme une pièce de théâtre.

Enveloppés dans une tenue volontairement sans genre, créée par l'un de leurs amis, la tête coiffée d'une couronne, Nico Tortorella et sa femme incarnaient de jeunes époux mythiques. L'acteur et sa moitié sont allés allumer un cierge dans une église.