Nicola Roberts (Girls Aloud) : Son ex menace de la "poignarder" et la "brûler"

De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, que certains n'osent pas à franchir. Si l'on en croit les informations du Daily Mail, l'ex-chanteuse des Girls Aloud Nicola Roberts en a fait les frais. La jolie rousse de 31 ans a été victime d'une campagne de harcèlement, menée par son ex déséquilibré Carl Davies pendant cinq ans !

L'homme, qui a servi en Afghanistan il y a plusieurs années, a menacé de la poignarder et la brûler, entre autres choses puisqu'il lui a envoyé pas moins de 3 000 messages en l'espace de cinq ans et depuis 35 faux comptes sur Twitter et Instagram. Preuve de son instabilité totale, les messages en question oscillaient entre des déclarations d'amour et des menaces de mort. "Je t'aime", "je veux être avec toi", lui a-t-il envoyé, de même que "je te brûlerai dès que j'en aurai fini avec ton visage et ton corps".

Ce n'est qu'après qu'il s'est mis à harceler son ami Joel Compass que la chanteuse, qui avait pris soin de faire une capture d'écran de chaque message ainsi que des fleurs qu'il lui a envoyés, est allée porter plainte. "Les messages m'ont rappelé toutes les choses affreuses qui se sont produites quand nous étions ensemble. Je marchais sur des oeufs, a déclaré l'ancienne égérie de Dulux lors de sa déposition, ajoutant : Je me sens mieux depuis son arrestation mais j'appréhende sa sortie et quand il récupérera un téléphone portable."

Ligne de défense et juste condamnation

L'interprète de Sound of the Undergroud est restée fiancée 18 mois à Carl Davies, à l'époque où elle a connu la gloire avec Cheryl Cole, Nadine Coyle, Kimberley Walsh et Sarah Harding après avoir remporté l'émission anglaise Popstars : The Rivals en 2002. Le couple s'était finalement séparé en 2008 après une grosse dispute au club G-A-Y où elle devait se produire avec ses petites camarades.

L'amoureux éconduit a attendu 2012 pour lancer sa vendetta, qui n'a cessé qu'au mois de février de cette année, quand il a été arrêté et placé derrière les barreaux en attendant son jugement. Pour sa défense, son avocate a expliqué qu'il souffrait du syndrome de stress post-traumatique depuis qu'il a quitté l'armée.

Ce qui n'a pas empêché le juge de le condamner à 15 mois de prison avec sursis. Il a aussi écopé d'une ordonnance de restriction à vie et a désormais interdiction d'approcher à moins de 250 mètres de la chanteuse, son ami Joel Compass et les membres de sa famille. Carl Davies devra aussi débourser près de 1 000 euros de frais de justice, effectuer 150 heures de travaux d'intérêt général et suivre un programme de réhabilitation de 60 jours.

Coline Chavaroche