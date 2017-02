Nicolas Anelka, sa vengeance du scandale de Knysna : "Je connais le coupable" !

On l'appelle le mouton noir du foot français. Nicolas Anelka a vécu un épisode particulièrement délicat lors de la Coupe du monde 2010 qui s'est jouée en Afrique du Sud et dont on ne retient que le scandale de Knysna. Rappel des faits : les joueurs de l'équipe de France – emmenée par Patrice Evra – s'était mis en grève après l'exclusion de Nicolas Anelka du groupe tricolore et s'étaient retranchés dans un bus en plein entraînement. Cette rébellion avait fait suite à la publication par le quotidien sportif L'Équipe d'insultes prétendument adressées par Nicolas Anelka au sélectionneur Raymond Domenech.

Très discret ces derniers temps, Nicolas Anelka sort de son silence pour un entretien exclusif accordé au magazine dédié au football, Onze Mondial. Et comme à chaque fois qu'il s'exprime, le footballeur français provocateur de 37 ans n'y va pas de main morte.

Le sportif révèle qu'il prépare actuellement un film, projet avec lequel il promet de rétablir toute la vérité sur le scandale de Knysna. Sa vengeance s'attaquera à un personnage particulier : la fameuse taupe, celle qui a rapporté les fameuses insultes à L'Équipe. "Je connais le 'coupable', je le dévoilerai dans mon film. Mais le 'Va te faire enculer sale fils de pute', je ne l'ai jamais dit. Si je l'avais dit, je l'aurais assumé. Je l'aurais répété, même. Je n'ai pas besoin de me cacher. J'assume tout ce que je dis et tout ce que je fais, moi", confie-t-il à Onze Mondial.

Pas question pour autant de révéler les propos qu'il a véritablement tenus dans le vestiaire. Nicolas Anelka – qui parle de lui à la troisième personne – joue la carte du suspense : "Ça, je le dirai dans mon film, que je suis en train de faire. Mais les journalistes ont leur version. Et les joueurs en ont une autre. Les joueurs ont choisi de suivre Anelka, ils savent très bien pourquoi."

Le footballeur à la parole vindicative prend soin de rappeler que ses coéquipiers le soutenaient en Afrique du Sud : "Je savais que les joueurs allaient être solidaires avec moi. Parce qu'ils savaient que j'avais raison, tout simplement (sourire). Non pas sur l'insulte, qui est d'ailleurs fausse, mais sur l'acte en lui-même. Je voulais que les choses bougent pour que le coach comprenne qu'il y avait des choses à changer. Mais je n'avais pas prévu que L'Équipe inventerait une phrase et la sortirait le lendemain !"