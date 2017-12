Nicolas Archambault (DALS 8) en couple : Sa femme jalouse ? Il répond

Chaque samedi, les téléspectateurs de TF1 peuvent retrouver Nicolas Archambault aux côtés de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques, dans Danse avec les stars 8 (TF1). Le beau brun a été choisi pour remplacer Marie-Claude Pietragalla et les téléspectateurs sont ravis.

Mais que ses fans n'espèrent pas le séduire, Nicolas Archambault est en couple depuis... dix ans avec une femme nommée Wynn Holmes. "Ça fait dix ans qu'on est ensemble et ça fait sept ans qu'on est mariés", a-t-il confié au cours d'un Facebook Live accordé à nos confrères de Purebreak. Et de préciser que sa femme "n'est pas jalouse du tout" des danses sensuelles qu'il peut partager avec ses partenaires. "De un, elle n'a pas de raisons de l'être et de deux, c'est aussi une chorégraphe. Elle a mis en scène certaines de mes chorégraphies. Sur des scènes de films, elle me donne des conseils lorsque je dois être intime avec une comédienne. Donc elle comprend très bien (...). C'est pratique d'évoluer dans le même milieu parce qu'on peut s'aider, et on se comprend assez bien."

On ne peut que le croire étant donné qu'ils s'aiment toujours comme au premier jour.