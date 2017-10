Nicolas Archambault (DALS 8) : La maladie qui a failli lui coûter sa carrière

Nicolas Archambault a rejoint le jury de Danse avec les stars 8 (TF1) en début de saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le beau gosse fait sensation. Mais le danseur canadien aurait pu ne jamais connaître cette gloire. Et pour cause, comme l'ont révélé nos confrères d'Ici Paris, l'acolyte de Fauve Hautot a dû faire face à une maladie plus jeune.

Nicolas Archambault était atteint de la pathologie d'Osgood-Schlatter, qui survient en général chez les garçons, au moment de la puberté et plus particulièrement chez les enfants pratiquant un sport sollicitant le genou. En effet, la douleur se situe essentiellement à ce niveau-là.

Nos confrères précisent également que le beau gosse du jury de DALS 8 était "maigre" et "peu sûr de lui". Plus encore, Nicolas Archambault était "la tête de turc de ses camarades". Mais, depuis, celui qui remplace Marie-Claude Pietragalla aux côtés de Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux, a pris sa revanche.

En plus d'officier comme juré dans Danse avec les stars 8, il a dansé avec Janet Jackson lors de la cérémonie des American Awards 2009 et a participé au clip Make Me de la chanteuse. Le danseur et chorégraphe a également été aperçu dans les clips À corps perdus de Grégory Lemarchal et C'est chelou de Zaho. Plus récemment, Nicolas Archambault était à l'affiche de Saturday Night Fever, spectacle musical dont il partage l'affiche avec Fauve Hautot.