Nicolas Batum : Son fils Ayden, bientôt un an et futur champion de NBA

Lors d'une récente interview accordée au Parisien, la star de NBA évoquait sa paternité et son alliée de choc, sa compagne Aurélie. "Avec ma femme, nous formons une belle équipe. Nous n'avons pas de nounou, c'est notre bébé, c'est à nous de nous en occuper. Je tiens mon rôle à fond. J'ai donné des biberons la nuit, je change les couches, je joue beaucoup avec. Tous ces moments resteront gravés à jamais", avait-il confié.



Nicolas Batum va pourtant avoir encore un peu de moins de temps à consacrer à Ayden puisqu'il se lance dans un nouveau projet en partenariat avec son grand ami Tony Parker. "C'est avec plaisir que je vous annonce à compter d'aujourd'hui mon implication au sein de l'ASVEL en tant que directeur des opérations basket ! Un magnifique projet et de fortes ambitions pour le basket français que je souhaite accompagner aux côtés de Tony !", a-t-il révélé sur sa page Instagram. Entre jeunes papas et stars de NBA, les deux basketteurs devraient former une belle équipe.