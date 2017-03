Nicolas Bedos : Ancien dépressif, il confesse avoir pensé au suicide !

En promotion pour son nouveau film Monsieur & Madame Adelman (sortie en salles le 8 mars prochain), Nicolas Bedos fait le tour des plateaux de télévision.

Après un passage dans On n'est pas couché et C'est Canteloup, le fils de Guy Bedos était ce 4 mars l'invité de Catherine Ceylac pour l'émission Thé ou Café (France 2). De bon matin, l'animatrice n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat.

"Autour de 20 ans vous connaissez des moments lourds, graves, de dépression. Jusqu'à quel point vous auriez pu aller ?", a-t-elle demandé à un Nicolas Bedos un peu décontenancé. "Jusqu'au dernier point. Vous commencez cette interview très très perso hein", a-t-il répondu un peu gêné.

L'auteur de l'excellent Journal d'un mythomane, aujourd'hui âgé de 36 ans, n'était pas au bout de ses peines puisqu'après lui avoir laissé un peu de répit en parlant de son nouveau long-métrage avec Doria Tillier, l'animatrice est vite revenue à la charge.

"Sur une échelle de 1 à 10 vous êtes heureux à quel point ?", lui a-t-elle demandé lors de sa séquence dos-à-dos. "Un bon 4 et c'est super", a-t-il répondu après une seconde d'hésitation. Enfin, elle lui a demandé quelle est la preuve d'amour "la plus romanesque" qu'il a pu donner. "Je me suis suicidé, c'est romanesque non ?", a-t-il lâché. Catherine Ceylac a finalement conlu : "Drôle de définition du romanesque".

Coline Chavaroche