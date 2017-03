Nicolas Bedos : Épouser Doria Tillier ? Il donne son avis...

Actuellement en intense campagne de promotion pour son premier film comme réalisateur Monsieur & Madame Adelman, Nicolas Bedos n'échappe pas aux questions sur le couple qu'il forme à l'écran comme à la vie avec Doria Tillier. Dans les pages du JDD, il évoque même le mariage...

Sur tous les plateaux télé et dans toutes les interviews, les deux acteurs sont largement questionnés sur leur couple, lequel a toujours été plus moins médiatiquement assumé. Aujourd'hui, même si ils clament que leur relation est un peu compliquée, visiblement ils s'aiment quand même. Nicolas Bedos est au moins certain d'une chose : il n'est pas près de passer la bague au doigt de sa belle ! "De toute façon, je ne l'épouserai jamais : Doria est contre le mariage. Et c'est sans doute là une des clés du film, il suggère qu'on peut garder une forme de respect pour les souvenirs que l'on a construits, pour tout ce qui reste quand on a débandé. Je ne dis pas que le couple libre est la solution, mais on a bien le droit de se perdre, de se reprendre", dit-il.

Nicolas Bedos, qui livre ces derniers jours des choses très intimes sur sa vie privée, ajoute, toujours sur son couple : "Avec Doria, on forme un couple très particulier, compliqué. On s'est quittés et retrouvés à plusieurs reprises. Ce film nous a mis à l'épreuve, le tournage m'a souvent rendu insupportable mais il a aussi achevé de nous convaincre de notre gémellité artistique. C'est pour ça qu'on a fait ce long-métrage ensemble, et non parce que je la baisais."

Monsieur & Madame Adelman, en salles le 8 mars 2017.

