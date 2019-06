Nicolas Bedos et Doria Tillier très amoureux à Cabourg, face à Juliette Binoche

Il y avait du beau monde lors de la cérémonie de clôture du Festival du film romantique de Cabourg, le 15 juin 2019. Tout le petit milieu du cinéma français s'était donné rendez-vous sur son tapis rouge, où les personnalités se sont prêtées au jeu des photographes, posant dans leurs tenues de soirée. À l'image de Doria Tillier et Nicolas Bedos, qui sont apparus très complices, s'enlaçant et s'échangeant des regards. L'actrice de Monsieur et Madame Adelman portait pour l'occasion une superbe robe drapée beige, qui soulignait délicieusement sa taille.

Juliette Binoche était également de la partie, décolletée dans un tailleur très élégant. L'actrice de 55 ans qui a reçu le Swan d'or de la meilleure actrice pour Celle que vous croyez, de Safy Nebbou, était au bras du réalisateur. François Civil était tout aussi classe, en costume camel. L'acteur Michaël Cohen et le producteur François Kraus ont également pris le temps de poser pour les photographes, tout comme la sublime Alice Pol, très en beauté en robe en cuir. La toujours vertigineuse Frédérique Bel portait elle aussi une longue robe noire à broderies, tout comme Léa Drucker, superbe en rose poudré.

Notons également les présences remarquées de Benoît Forgeard et Bertrand Burgalat, Barbara Schulz, Emmanuel Mouret, Sveva Alviti, Julie Pietri, Thomas Hugues, Nicolas Maury et Maud Wyler, Swann Arlaud, Erwan Le Duc, Phénix Brossard, Simon Amstell, Jules Benchetrit, Shaïn Boumedine, Noée Abita, Rahmatou Keïta, Santiago Amigorena, Joséphine Japy, Philippe Rebbot, Romane Bohringer, Vincent Perez, Lou de Laâge, Naidra Ayadi, Sandrine Bonnaire, Danièle Thompson, Laetitia Dosch, Oury Milshtein et Eric Demarsan, Laetitia Dosch, Hugo Gélin et enfin Ella Kowalska.

Le palmarès

Révélation féminine : Nora Hamzawi dans Doubles vies d'Olivier Assayas

Révélation masculine : Karim Leklou dans Le Monde est à toi de Romain Gavras

Meilleure actrice : Juliette Binoche dans Celle que vous croyez de Safy Nebbou

Meilleur acteur : Bouli Lanners dans C'est ça l'amour de Claire Burger

Meilleur film : Mon Inconnue de Hugo Gélin

Meilleur scénario adapté d'une oeuvre littéraire (Prix Gonzague Saint-Bris) : Mademoiselle de Joncquières de Emmanuel Mouret

Meilleur premier film : L'amour flou de Romane Bohringer & Philippe Rebbot et Tout ce qu'il me reste de la révolution de Judith Davis

Meilleur réalisatrice : Claire Burger pour C'est ça l'amour