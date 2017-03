Nicolas Bedos maître de cérémonie des Molières : Retour sur ses coups d'éclats !

Jamais deux sans trois. Nicolas Bedos a une nouvelle fois été choisi pour présenter la cérémonie des Molières, diffusée le 29 mai prochain sur France 2. Une mission qu'il avait déjà assurée avec autant de panache que d'humour en 2014 et 2015.

L'acteur et réalisateur de Monsieur & Madame Adelman aura le plaisir de récompenser le meilleur du théâtre, lui qui, à 36 ans, peut déjà se vanter d'une jolie carrière sur les planches. À 24 ans, Nicolas Bedos écrit sa première pièce intitulée Sortie de scène, dans laquelle joue son père Guy. Saluée par la presse, elle est nommée aux Molières 2005 dans la catégorie meilleure pièce de création et l'actrice Élisabeth Margoni, dans celle de la meilleure comédienne dans un second rôle. On lui doit aussi Eva en 2007, puis Le Voyage de Victor avec Macha Méril et Guy Bedos dans les rôles principaux ainsi que Promenade de santé avec Mélanie Laurent et Jérôme Kircher en têtes d'affiche.

Lors des éditions 2014 et 2015 des Molières, la cérémonie avait réalisé de bonnes audiences, au-dessus du million de téléspectateurs. L'année dernière, Nicolas Bedos avait laissé sa place à l'humoriste Alex Lutz, alias Catherine de Catherine et Liliane.

À quelques jours de la conférence de presse des Molière en présence de Nicolas Bedos, Purepeople vous propose de retrouver quelques-uns de ses coups d'éclats sur scène. Avec Valérie Lemercier, Florence Foresti, Jean Dujardin ou bien en solo, il a le sens du show !