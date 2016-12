Nicolas Bedos, Matthieu Delormeau, Ayem Nour... Les plus gros clashs de la télé !

Via des émissions interposées ou en face à face, certaines personnalités n'ont pas hésité à vider leur sac !

La plus belle joute verbale

La palme de la plus belle joute verbale revient sans conteste à Yann Moix et Nicolas Bedos. Le 29 octobre dernier, sur le plateau d'On n'est pas couché, le polémiste et l'humoriste ont prouvé qu'ils avaient le sens de la réplique. Parfois avec sérieux, parfois avec humour. Choqué par la véhémence d'une question du polémiste, Nicolas Bedos lui a fait part de son sentiment. S'en est suivi un jeu de ping-pong mémorable qui a duré tout au long de l'émission.

Quatre clashs en un !

Lundi 7 novembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, le clash entre Capucine Anav et Nabilla a été évoqué en direct. Matthieu Delormeau a pris la défense de son amie de NRJ12, n'hésitant pas à dire que Nabilla savait uniquement communiquer avec "des insultes ou un couteau". Pendant ce temps, Capucine Anav a versé des larmes en direct. Mais ce n'est pas tout. En plus de l'embrouille Nabilla-Capucine et celle de Delormeau-Nabilla est née une troisième entre Matthieu Delormeau et Jean-Luc Lemoine. Le deuxième reprochant au premier d'être lui aussi capable de faire pleurer certaines personnes avec ses attaques. Une accusation qui a scandalisé le chroniqueur qui a alors répliqué en déclarant à Lemoine de faire de même avec sa séquence des "4/3".

Hurlements en direct

Mardi 11 octobre, l'ambiance était électrique entre Amélie Neten et Aymeric Bonnery sur le plateau du Mad Mag (NRJ12). Alors que les chroniqueurs étaient amenés à parler des filles qui couchent le premier soir, l'ex de Leila Ben Khalifa les a appelées à "se respecter" et à attendre avant de s'offrir au premier venu. Des propos visiblement jugés gonflés par Amélie Neten, qui s'est mise à hurler ! Le ton est encore monté quelques secondes plus tard lorsque le chroniqueur a mis en doute la vertu de sa collègue.

Salaire et polémique

L'affaire à fait grand bruit. Stéphane Guillon et Cyril Hanouna se sont livrés à une petite guéguerre en octobre. L'animateur de Touche pas à mon poste (C8) avait dévoilé le salaire de l'humoriste (soit 10 000 euros par chronique dans Salut les Terriens !). Une révélation à laquelle le compagnon de la jolie Muriel Cousin a répondu à travers une vidéo très ironique dans laquelle il revenait sur le contrat de 250 millions d'euros sur cinq ans de l'animateur de TPMP. Entre eux, ça a été rapidement l'escalade surtout après que Cyril Hanouna s'est invité sur le plateau du Grand Journal de Canal+ pour serrer la main de Stéphane Guillon, qui l'a tout simplement snobé.

Guerre entre ex-collègues

Après avoir balancé par médias interposés des informations sur leur violente brouille dans les coulisses du Mag en 2014, Matthieu Delormeau s'est mis Ayem Nour à dos en assurant dans TPMP que Caroline Receveur et elle ne s'entendaient pas lors du tournage d'Hollywood Girls. La déclaration de trop pour l'animatrice qui a alors profité de son émission pour lui répondre sans détour en le qualifiant, notamment, de menteur.

Insultes à tout-va

En dix années de Secret Story on n'avait jamais vu ça. En plein live, deux candidates se sont embrouillées dans la Maison des Secrets. Des propos virulents de Mélanie contre Anaïs ont été dévoilés à cette dernière. Résultat, elle n'a pu garder son calme et a insulté sa colocataire de "p*ute" et l'a menacé de lui "rentrer son poing dans le c*l". On a fait plus élégant...