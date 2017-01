Nicolas Bedos métamorphosé avec le crâne rasé : "Fallait y passer"

Plus que quelques semaines avant de découvrir en salles le tout premier long métrage de Nicolas Bedos en tant que réalisateur, Monsieur & Madame Adelman (sortie le 8 mars prochain). Dans cette comédie dramatique, l'acteur et dramaturge français donne la réplique à sa complice de longue date, la pétillante Doria Tillier, qui glane ici son premier rôle au cinéma. Les deux comédiens ont écrit le scénario à quatre mains, "à partir des nombreuses improvisations qu'ils s'amusaient à faire pour exorciser leurs angoisses au sujet de la famille, de la vieillesse et de l'infidélité", peut-on lire dans le dossier de presse qui détaille les dessous du tournage.

Des années plus tard, le résultat s'apprête donc à illuminer et secouer le grand écran. Nicolas Bedos et Doria Tillier interprètent respectivement les rôles de Victor et Sarah, un couple qui vit quarante-cinq ans d'une histoire d'amour pleine de passion et de surprises. Pour se glisser pleinement dans la peau de leur personnage à travers les époques, les acteurs ont notamment dû user de maquillage et de prothèses en tout genre pour se vieillir. Jusqu'à aujourd'hui, aucune photo mettant en scène les coulisses de ces grandes transformations physiques n'avait filtré...

Lundi 23 janvier, Nicolas Bedos s'est finalement saisi de son compte Twitter pour publier un cliché souvenir de ses heures passées à se métamorphoser pour le rôle de Victor. Le fils de Guy Bedos y apparaît en train de se regarder dans le miroir, le crâne presque entièrement rasé et la moue boudeuse. "Il y a an. Fallait y passer. À mi-tournage. Aude, notre coiffeuse adorée, était plus gênée que moi. #adelman #film", a-t-il écrit en commentaire.