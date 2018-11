Nicolas Bedos s'amuse de son "plan à 3" avec sa chérie Doria Tillier

Deux ans après le très réussi Monsieur & Madame Adelman, son premier long métrage en tant que réalisateur, Nicolas Bedos a repris sa caméra pour un nouveau film, La Belle Epoque. Il a fêté la fin de ce tournage, le 27 novembre 2018, par un cliché pour le moins amusant. Sur cette élégante photographie en noir et blanc, on peut voir Nicolas Bedos et Guillaume Canet s'arracher Doria Tillier, que le fils de Guy Bedos dirige à nouveau après sa brillante performance dans son premier film.

"Dernier jour, hier, de notre couple à 3", écrit-il, évoquant ensuite "de très beaux souvenirs". Le tournage de La Belle Epoque avait démarré le 25 septembre dernier. Au casting, on retrouvera Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, mais aussi Fanny Ardant, Denis Podalydès et Pierre Arditi. Le film suit Victor, un sexagénaire désabusé qui voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour... Aucune date de sortie n'a pour l'heure été communiquée.