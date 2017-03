Nicolas Bedos : Son père Guy et sa mère Joëlle réunis pour Doria Tillier et lui

Mercredi 8 mars, Nicolas Bedos sortira en salles son tout premier long métrage en qualité de réalisateur : Monsieur & Madame Adelman. Il y donne également la réplique à Doria Tillier, sa muse et sa compagne à la ville, en peignant une belle et grande histoire d'amour, avec ses hauts et ses bas, sur près de cinq décennies.

Lundi 6 mars, l'acteur-réalisateur mais aussi scénariste avait donné rendez-vous à ses amis et à ses proches, le temps d'une avant-première à l'Élysée-Biarritz, tout près des Champs – où quelques semaines plus tôt, il présentait pour la première fois son film, ému au côté de Doria. Une poignée d'invités et amis ont répondu à l'appel, parmi lesquels Patrick Poivre d'Arvor, Manu Payet, Florence Foresti – qui avait également pris part à sa première, celle de son film De plus belle –, Guy Carlier ou encore Claudia Cardinale.

Mais le plus important aux yeux de Nicolas Bedos, c'était d'avoir autour de lui ses deux parents : Guy Bedos et Joëlle Bercot. Fils d'un humoriste et d'un mannequin reconverti en scénariste, Nicolas avait visiblement les bons gènes pour poursuivre une carrière entre théâtre, télé et cinéma : Monsieur & Madame Adelman en est l'aboutissement.

Outre ses parents, Nicolas Bedos était également soutenu par sa belle Doria, l'acteur Antoine Gouy et l'organisateur de la soirée, Dominique Desseigne. Plusieurs autres proches de la famille Bedos, de Danièle Thompson à Alice Dufour, Samuel Le Bihan, Pierre Bénichou et Jean-Loup Dabadie, Ariane Massenet, Pascale Arbillot et Sébastien Thiery, Agathe de la Fontaine et Albane Cléret, Ariane de Rothschild ou encore Andréa Bescond et Éric Métayer étaient présents.