Nicolas Cage marié : après quatre jours, il annule tout !

Après Britney Spears, Renée Zellweger ou encore Kim Kardashian, Nicolas Cage rejoint le cercle des VIP qui célèbrent des mariages... express ! Et il fait très fort puisque ce ne sont pas les premières noces éclair de l'acteur américain : mais cette fois, il a battu son propre record puisque l'union a duré moins d'une semaine !

Selon le site TMZ, Nicolas Cage et Erika Koike se sont mariés le 23 mars 2019 à Las Vegas et quatre tout petits jours après, soit le 27 exactement, la star de 55 ans a décidé de remplir une procédure d'annulation. Visiblement pris de remords, le héros des Ailes de l'enfer a sauté dans un avion pour se rendre dans un tribunal de la fameuse Sin City et revenir en arrière.

Erika Koike, maquilleuse de cinéma selon IMDb, est en couple avec le comédien depuis le mois d'avril 2018. Amoureux discrets, ils ont été remarqués en vacances ensemble à Porto Rico durant le printemps 2018 et ont posé ensemble au bal des juristes au palais Hofburg à Vienne le 7 mars dernier. TMZ rapporte que dans une vidéo diffusée il y a quelques jours, on peut voir le partenaire de John Travolta dans Volte/Face, certainement éméché, se plaindre qu'Erika lorgne sur son argent...

C'est la quatrième fois que Nicolas Cage passe devant monsieur le maire : il est resté marié de 2004 à 2016 avec Alice Kim, la mère de son fils Kal-El (3 ans) ; il a été l'époux de Lisa Marie Presley d'août à décembre 2002 et avait épousé Patricia Arquette en 1995 avant de divorcer en 2001. Il a également eu un fils, Weston (29 ans) avec l'actrice américaine Kristina Fulton.

Bien que difficiles à suivre, les frasques de l'acteur aux coupes de cheveux improbables ne peuvent nous faire oublier ses performances magnifiques, comme celle qui lui a permis de remporter un Oscar, Leaving Las Vegas. Un titre encore plus évocateur aujourd'hui...