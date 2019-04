Nicolas Cage marié quatre jours : son ex lui demande de payer

Mais pourquoi Nicolas Cage était-il aussi mécontent ? Selon TMZ.com, Erika Koike, la femme avec qui il a été marié quatre jours à peine, lui réclamerait une pension alimentaire. Dans les documents officiels, que nos confrères ont pu consulter, Nicolas Cage dit "avoir réagi sur le coup d'une impulsion, sans pouvoir comprendre les conséquences de ses actes".

De son côté, Erika estime que ni elle ni lui n'était prêt pour un mariage et pense que le divorce était la bonne solution. Elle demande donc à son ex-mari une pension alimentaire. Erika Koike, 35 ans, estime aussi que sa relation avec Nicolas Cage, qui avait débuté au printemps 2018, l'a empêchée de saisir des opportunités professionnelles et a sali son image. Elle lui demande également de payer pour ses frais d'avocats. On comprend mieux la performance de l'acteur la nuit dernière...

Rappelons que Nicolas Cage avait déjà été marié de 2004 à 2016 à Alice Kim, qui est la mère de son fils Kal-El (3 ans). Il a été le mari de Lisa Marie Presley durant cinq petits mois en 2002 et avait épousé Patricia Arquette en 1995, avant de divorcer en 2001. Il ne s'est pas marié avec Kristina Fulton, mais a eu un fils avec elle, Weston (29 ans).