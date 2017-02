Nicolas Cage : Son fils Weston, ivre, arrêté après une course-poursuite

Weston Cage, 26 ans, a-t-il été rattrapé par ses anciens démons ? Le fils de Nicolas Cage et de Kristina Fulton, désormais père de famille qui se disait clean, a été arrêté pour conduite en état d'ivresse après une course-poursuite avec la police. La scène s'est déroulée dans la vallée de San Fernando (Californie), samedi 4 février dans l'après-midi, rapporte People. Selon la police, le conducteur turbulent a détruit plusieurs panneaux de signalisation et boîtes aux lettres avant de planter sa Chevrolet Camaro blanche dans un arbre.

Impliqué dans un accident, le jeune homme avait pris la fuite avant d'être arrêté. Coffré pour conduite en état d'ivresse après un passage par l'hôpital, Weston Cage a été relâché moyennant une caution de 30 000 dollars selon le Los Angeles County Sheriff's department.

Une mauvaise nouvelle pour Weston qui reprend là ses mauvaises habitudes. En 2011, il faisait la une des tabloïds avec de désormais fameux clichés de lui le bras en sang après avoir été interpellé par les policiers à la suite d'une altercation avec son ex-femme Nikki Williams. Des images symboliques d'un "fils de" au fond du trou, pourri par une lourde addiction à alcool et une rage que le rock ne suffisait pas à apaiser. Des problèmes – incluant également la violence conjugale – dont il avait réussi à se dépêtrer, comme il l'avait confié au Daily Mail il y a quelques mois. "J'ai lâché l'alcool il y a de ça un an et je n'ai pas bu une seule goutte depuis. Ça ne valait pas le coup. Et les gueules de bois ne me manquent pas" expliquait-il.

Weston Cage avait également révélé que sa rencontre avec son épouse actuelle, Danielle, et la naissance de leur fils avaient tout changé pour lui. "J'ai vraiment changé lorsque je l'ai rencontrée", avait-il confié, évoquant "une femme magnifique et une belle personne (...), la définition de la perfection, aimante et belle, à l'intérieur comme à l'extérieur". Quant à son fils Lucian, né en juillet 2014, il a dit de lui : "Il m'a sauvé la vie."