Nicolas Canteloup : Il gagne son procès contre les Guignols et 287 000 euros !

Comme l'indiquent nos confrères de BFM Business, Nicolas Canteloup a gagné son procès contre les Guignols de Canal+ qui l'avaient licencié après seize ans de bons et loyaux services (1995 à 2011).

La cour d'appel de Versailles a ordonné une requalification en CDI (Nicolas Canteloup ayant enchaîné des CDD durant seize ans) et rejeté les accusations de "faute grave" avancées par Canal+. Nulle part ailleurs Production (filiale de la chaîne) doit donc verser 22 000 euros d'indemnités de requalification, 150 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 48 250 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 4 825 euros au titre des congés payés et 62 725 euros d'indemnités légales de licenciement. Au total, l'humoriste va donc empocher pas moins de 287 000 euros.

Rappel des faits. En 2011, Nicolas Canteloup est recruté par TF1 pour prendre la tête du programme Après le 20h, c'est Canteloup. Il devait poursuivre sa collaboration avec les Guignols, mais, la chaîne lui a reproché de ne pas se rendre assez disponible pour tous les enregistrements. Selon elle, l'imitateur aurait même refusé à plusieurs reprises de se rendre au studio de la Plaine Saint-Denis et a réclamé que ses voix soient enregistrées à distance.

Raisons pour laquelle, Canal+ a choisi de mettre fin à sa collaboration avec Nicolas Canteloup, qui a donc saisi les prud'hommes. Et il ne doit pas le regretter.