Nicolas Canteloup : Son très gros salaire chez Europe 1 révélé

Nicolas Canteloup touche le jackpot chez Europe 1 ! D'après les informations de nos confrères de Mediapart, le célèbre imitateur touche un très joli salaire pour sa Revue de presque dans laquelle il reprend les infos du jour avec les voix de personnalités.

Nos confrères révèlent que lors de son embauche en juillet 2016, Nicolas Canteloup a signé un contrat d'un "montant mensuel forfaitaire et définitif de 150 755 euros HT" pour la saison à venir. Une belle somme qui contraste avec les salaires en marge chez Europe 1. Anne Roumanoff percevait quant à elle une somme "un peu en dessous de 30 000 euros mensuels" pour la même période.

Jean-Marc Dumontet, l'agent de Nicolas Canteloup, s'explique et précise dans un premier temps que cette belle enveloppe lui permet de rémunérer deux ou trois coauteurs des sketchs. "Nicolas est une mégastar. On ne traite pas Nicolas comme les autres, et je le dis sans arrogance, c'est normal, confie-t-il. Il fait 5 à 6 millions tous les soirs sur TF1 ; le matin, c'est une valeur sûre d'Europe, surtout à un moment où la station est en perte de vitesse."

Aujourd'hui, l'ancien acolyte de Nikos Aliagas dans C'est Canteloup – émission désormais présentée par Alessandra Sublet sur la Une – touche une somme encore plus élevée. Comme l'indique Mediapart, en cinq ans, ses contrats "n'ont cessé de gonfler" passant de 115 500 euros par mois en 2012-2013 à 135 000 pour la saison 2015-2016 avant d'augmenter une nouvelle fois. "On était en position de force, on aurait pu exiger encore plus, mais on n'a jamais mené ce combat-là. On a décidé de persévérer sur Europe 1, précise Jean-Marc Dumontet. J'ai encore un SMS d'Arnaud Lagardère qui m'en remercie."