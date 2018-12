Nicolas Chauvin : Mort à 19 ans du rugbyman, espoir du Stade Français

C'est par un communiqué diffusé sur son site officiel que le Stade Français Paris a annoncé la mort du jeune sportif. Un message diffusé par le club suite à l'accident survenu dimanche 9 décembre 2018, lors du match Espoirs opposant Paris à Bordeaux-Bègles.

"C'est avec une immense tristesse que le Stade Français Paris fait part du décès de Nicolas Chauvin, jeune Espoir du club, qui s'est éteint ce soir au CHU Pellegrin de Bordeaux. À la suite d'un accident lors du match Espoirs à Bègles, Nicolas a été victime d'un traumatisme cervical qui a occasionné un arrêt cardiaque et une anoxie cérébrale. Aujourd'hui, toutes nos pensées vont à la famille de Nicolas à laquelle tous les membres du club adressent leurs plus sincères condoléances. Le Stade Français Paris est en deuil", peut-on lire.

Comme le précise l'AFP, "le troisième ligne était en réanimation depuis dimanche" et Nicolas Chauvin "ne s'était pas relevé après un plaquage intervenu autour de la 5e minute du match face aux Espoirs de Bordeaux-Bègles au stade Moga, que l'arbitre avait immédiatement arrêté".

"J'adresse toutes mes plus sincères et profondes condoléances à la famille de Nicolas. Il restera à jamais gravé dans la mémoire du rugby français. Solidarité de la Fédération et de l'ensemble de la famille du rugby" a écrit sur son compte Twitter le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte.