Nicolas Duvauchelle : Sa compagne Anouchka Alsif dingue de leur petit Andrea

Ensemble depuis un peu plus de trois ans, Nicolas Duvauchelle et Anouchka Alsif sont les parents d'un adorable Andrea, né le 31 août 2017. Sur Instagram, la jeune femme qui a 25 ans cette année poste très régulièrement des photos du petit garçon, son premier enfant. Il s'agit du troisième de l'acteur, déjà papa de Bonnie (12 ans ce mois-ci de Ludivine Sagnier) et Romy (née début 2012 de ses amours avec la journaliste Laura Asaaz).

Ce dimanche 18 mars 2018, la sublime Anouchka Alsif, mannequin de l'agence IMG Models, a posté une nouvelle photo de son bébé. Simplement légendé "ma beauté", ce joli portrait nous montre Andrea tenant, apparemment, un jouet en plastique vert dans les mains. Le petit regarde l'appareil photo avec l'air craquant de celui que l'on dérange un peu ou qui se demande ce qu'on lui veut.

Ces derniers mois, Anouchka Alsif poste régulièrement des portraits de son fils accompagnés des mêmes légendes énamourées. Et comment ne pas l'être devant ce petit garçon qui a tout du parfait poupon avec son visage bien rond, ses grands yeux et sa houppette ?

Le week-end dernier, Anouchka Alsif et Nicolas Duvauchelle ont assisté à l'un des grands concerts de Suprême NTM à l'AccorHotels Arena. La belle et l'acteur de 37 ans ont aussi récemment été vus à la Fashion Week parisienne lors des défilés masculins puis féminins.